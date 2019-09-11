رئيس إنتر ميلان: لست صغيراً أنا عمري 27 عاماً

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

رئيس إنتر ميلان ستيفن تشانغ

يبلغ رئيس إنتر ميلان من العمر 27 عاما ويؤمن ستيفن تشانغ بأن طاقته الشبابية قد تساعد في منح النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أفكاراً جديدة وفهم مشجعين من جيله.



وعُين رجل الأعمال الصيني تشانغ (27 عاماً) رئيساً لإنتر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعهد بقيادة النادي، الذي لم يحقق أي لقب كبير منذ 2011، إلى حقبة جديدة.

وقال تشانغ، الذي كان مدير عام إنتر خلال عامين قبل تولي الرئاسة، إنه يقدّر المشجعين في نفس سنه ممن لديهم رؤية مختلفة عن الأجيال القديمة.

وأبلغ الصحافيين بعد انتخابه ضمن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية: "لا يكتفوا بمشاهدة المباراة لمدة 90 دقيقة، بل يتابعون مقاطع فيديو قصيرة وما ينشر في حسابات إنستغرام ويوتيوب الخاصة بالأندية ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا يمكنني بطريقة ما جلب أفكار جديدة للكرة الأوروبية وإعطاء نظرة عالمية أشمل تحت توجيه التكنولوجيا".

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وتابع: "السن لا يزعجني، في أمريكا والصين يوجد عدد كبير من الشبان في مثل سني يقودون شركات ومشاريع ومن المفترض أن يكون سن الشباب ميزة ويجلب طاقات وأفكار جديدة ونظرة إيجابية وتواصل مع متطلبات الأجيال الجديدة".

وناشد تشانغ جمهور إنتر منح الوقت للمدرب الجديد أنطونيو كونتي.

وقال: "يمكن أن نطمح لأفضل نتائج لكن أتمنى من الجماهير الصبر على اللاعبين والمدرب وكل فرد بالنادي لأننا جميعاً أعضاء جدد ونحتاج لوقت، أتفهم رغبة الجمهور في الفوز بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا لكن يرغب جميع المنافسين في ذلك أيضاً، الكثير من لاعبينا حالياً من الشبان ومن المهم السماح لهم بالعمل وأنا متأكد من تحقيقهم لنتائج مرضية في العام المقبل".

وحصل إنتر، بطل أوروبا 3 مرات، على 18 لقباً بدوري الدرجة الأولى وكأس إيطاليا 7 مرات لكنه تعثر منذ حقق الثلاثية عام 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وكونتي هو المدرب 13 لإنتر منذ الثلاثية وتولى القيادة بعد لوتشيانو سباليتي الذي أقيل بعد نهاية الموسم الماضي عقب التأهل لدوري الأبطال.