شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الدولى يلتقي عمرو الجنايني لبحث جدول الأعمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش زيارته الحالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة .

وتطرق الاجتماع الذى حضره أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، للأمور المطلوب انجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا، بالإضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.