شكرا لقرائتكم الأولمبية توقع برتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية بشأن التحكيم الرياضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب برتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية بشأن عقد مؤتمر بخصوص التحكيم الرياضي في مصر والدول العربية. حضر فاعليات توقيع البرتوكول السفير ناصر سعود القحطاني رئيس المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، والمستشار أيمن عبدالرحمن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، والدكتور عادل السن أمين عام المنظمة العربية للعلوم الإدارية. يعقد المؤتمر في شهر يناير القادم بدعوة رؤساء اللجان الأولمبية العربية والمختصين بالشأن الرياضي والخبراء وتم إختيار اللجنة الأولمبية المصرية لتوقيع البرتوكول مع جامعة الدول العربية وإقامة المؤتمر بإعتبار مصر رائدة في تطبيق التحكيم الرياضي المؤسسي في الوطن العربي ودورها الريادي في الرياضة العربية والإستفادة من تجربة مصر. Advertisements شهد توقيع البرتوكول تبادل الدروع التذكارية وإهداء مسلة ذكرى مرور 100 سنة على تأسيس اللجنة الأولمبية المصرية. أبدى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية سعادته بتوقيع البروتوكول وأن تطبيق مصر للتحكيم الرياضي تجربة رائدة في الوطن العربي واللجنة الأولمبية المصرية مستعدة لتقديم التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة لأن التحكيم الرياضي أصبح ضرورة للرياضة. وأضاف المهندس هشام حطب ، التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم المصري وجامعة الدول العربية أمر مشرف ويؤكد دور مصر الرياضي مع الدول العربية الشقيقة.

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