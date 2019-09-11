طلائع الجيش يستعير مهاجم الأهلى موسمين...

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جدة - عمرو شويل نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر على سبيل الاعارة لمدة موسمين لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد. ووقع غزال الأهلى على العقود فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق كان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع قد طلب التعاقد مع عمرو جمال للإستفادة من القدرات الهجومية والامكانيات المتميزة للاعب بالموسم الجديد . Advertisements وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق". وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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