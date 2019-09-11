شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاياب بين المصري وبطل زنجبار فى الكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى إدارة النادي المصري ، لاخطاره بموعد ومكان إقامة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة 17 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التى تجمع المصري بضيفه ماليندي بطل زنجبار. وأخطرت الجبلاية المصري رسميا باقامة مباراة العودة في 29 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد الجيش الثالث بالسويس على أن تقام المباراة بدون جمهور. من جهته قرر اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي تكليف اللواء نادر مراد مدير أمن النادي بالتواصل مع قيادات وزارة الداخلية بصفة عامة وقيادات مديرية أمن السويس برئاسة مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس اللواء محمد جاد وذلك سعياً من إدارة النادي المصري للسماح بدخول الجماهير للمباراة إسوة بكافة مباريات النادي المصري الأفريقية على مدار المواسم الثلاثة الماضية. وتصادف تواجد بعثتي الأهلى المصرى برفقة فريق المصرى البورسعيدى بمطار القاهرة والتواجد على طائرة واحدة والتوجه الى العاصمة أديس أبابا أستعدادا للمباريات البطولات الافريقية ، وصلت بعثة فريق المصرى البورسعيدى إلى زنجبار ، استعدادا لمواجهة ماليندى بطل زنجبار يوم 15 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية. Advertisements . واستقر إيهاب جلال على اصطحاب 21 لاعبا لرحلة الفريق الى زنجبار لمواجهة ماليندي بطل زنجبار وضمت القائمة : احمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة و كريم العراقى وإسلام ابو سليمة زواحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبوالحد وفريد شوقيس وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وشيخ موكورو وايزي ايميكا واسلام عطية وحسن على وسعيد سنبورى وحسين رجب واوستن أموتو ومحمود وادى.

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