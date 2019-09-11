شكرا لقرائتكم منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يدخل معسكره المغلق بهيروشيما 22 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة معسكر مغلق فى هيروشيما بدءا من يوم 22 أغسطس الجارى و حتى إنطلاق بطولة كأس العالم المحدد لها الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل .

و من جانبه أكد شريف الشمرلى المدير الفنى لمنتخبات الكرة الطائرة بإتحاد اللعبة على سفر المنتخب يوم 21 بتمبر الجارى على أن يصل على هيروشيما يوم 22 من نفس الشهر .

و خاض منتخب الطائرة معسكر مغلق فى أسبانيا مؤخرا ، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الأسبانى فى 3 لقاءات ، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى .