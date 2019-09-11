شكرا لقرائتكم منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يدخل معسكره المغلق بهيروشيما 22 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و من جانبه أكد شريف الشمرلى المدير الفنى لمنتخبات الكرة الطائرة بإتحاد اللعبة على سفر المنتخب يوم 21 بتمبر الجارى على أن يصل على هيروشيما يوم 22 من نفس الشهر .
و خاض منتخب الطائرة معسكر مغلق فى أسبانيا مؤخرا ، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الأسبانى فى 3 لقاءات ، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى .
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