شكرا لقرائتكم الجبلاية تعلن انطلاق الدوري المصري للموسم الجديد يوم 21 سبتمبر رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويعلن اتحاد الكرة، خلال قرعة الدوري غدا الخميس، مواعيد البطولة بالكامل من البداية إلى انتهاء المسابقة، على أن تقام مباراة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجارى بين الأهلي والزمالك وينطلق الدورى فى اليوم التالى.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتمد تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.