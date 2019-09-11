شكرا لقرائتكم وصول بعثة أهلى بنى غازى الليبى استعداً لمواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" وصول بعثة أهلى بنى غازى الليبى للاسماعيلية، تمهيداً لملاقاة الدراويش والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة بدور الـ 32 لكأس زايد للاندية الابطال .
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