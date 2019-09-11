شكرا لقرائتكم وصول بعثة أهلى بنى غازى الليبى استعداً لمواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" وصول بعثة أهلى بنى غازى الليبى للاسماعيلية، تمهيداً لملاقاة الدراويش والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة بدور الـ 32 لكأس زايد للاندية الابطال .

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب .

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وكانت إدارة النادى الإسماعيلى، أعلنت طرح تذاكر المبارة اليوم بالبطاقة الشخصية، بسور النادى الإسماعيلى عند مدرسة الموهوبين، ومنفذ تسليم تذاكر البيع الإلكترونى بالنادى الإسماعيلى أمام مدرسة الشهيد جواد حسنى، على أن يتم فتح باب التذاكر على فترتين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ومن السادسة مساءًا حتى العاشرة مساءً .

وطرح النادى الإسماعيلى 7000 تذكرة لحضور المبارة، بواقع 4000 تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر 20 جنيه، 1500 تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر 20 جنيه، 1500 تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر 100 جنيه، ولا يمكن لشخص الحصول على أكثر من تذكرة.