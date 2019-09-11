شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة الطائرة يبرر سبب خروج مصر من بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف الشمرلى، المدير الفنى للمنتخبات القومية باتحاد الكرة الطائرة، أن نقص الخبرات سبب ضياع فرصة منافسة الناشئات فى اللعب مع الكبار والوصول إلى دور ربع النهائى فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر فى ظل الخسارة من أمريكا 3 /0 فى دور الـ 16.

وأضاف "الشمرلى" أن تحقيق الفوز فى لقاءين بالدور الأول على بورتريكو والكاميرون والنجاح فى الوصول إلى دور الـ 16 أمر إيجابى لم يحدث من قبل على صعيد الناشئات ويبشر خيراً فى الفترة المقبلة فى ظل قوة المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم الحالية .

وأوضح "الشمرلى"، أن هذه البطولة أبرزت وجود خامات طيبة فى الكرة الطائرة النسائية مثل فريدة الحناوى و أية النادى فضلا عن اللاعبة سلمى صالح صاحبة الـ200.8 سم ، مشيرا إلى إنها تحتاج فى الفترة المقبلة إلى مزيد من التدريبات لكسب مهارات و عدم الإستعجال عليها.

وتوقع "الشمرلى" أن تحصد مصر المركز من العاشر و حتى الـ 12 فى تحديد المراكز ، حيث ستلتقى مصر غدا مع تايلاند للمنافسة على المراكز من التاسع و حتى الـ 16 .