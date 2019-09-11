شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة الطائرة يبرر سبب خروج مصر من بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح "الشمرلى"، أن هذه البطولة أبرزت وجود خامات طيبة فى الكرة الطائرة النسائية مثل فريدة الحناوى و أية النادى فضلا عن اللاعبة سلمى صالح صاحبة الـ200.8 سم ، مشيرا إلى إنها تحتاج فى الفترة المقبلة إلى مزيد من التدريبات لكسب مهارات و عدم الإستعجال عليها.
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