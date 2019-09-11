شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يحدد 28 سبتمبر موعدا للجمعية العمومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، تحديد يوم 28 سبتمبر الجارى موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى . وتشهد العمومية اعتماد خطة الموسم الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية للكبار و التى تعد أولى بطولات الموسم الجديد للموسم المحلى 2019 / 2020 و ذلك خلال الفترة من 5 و حتى 10 أكتوبر المقبل فى أسيوط .

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