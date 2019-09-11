شكرا لقرائتكم ميتشو بمنح لاعبى الزمالك راحة من تدريب اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء، فور وصول بعثة الفريق إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

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وفضل الخواجة الصربى، عدم خوض الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد رحلة السفر الطويلة والشاقة من القاهرة إلى السنغال، وتخلالها "ترانزيت" فى المغرب.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0، كما تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق أويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.