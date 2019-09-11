شكرا لقرائتكم فرنسا تفجر مفاجأة ثقيلة.. وتطيح بأميركا من مونديال السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر المنتخب الفرنسي لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره الأميركي خارج بطولة العالم المقامة حاليا بالصين إثر التغلب عليه 89 - 79 يوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي للبطولة عن جدارة بعد الفوز الثمين في مباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

وبهذا ، يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في المربع الذهبي للبطولة يوم الجمعة، ليحرم المنتخب الفرنسي نظيره الأميركي من الدفاع عن لقبه العالمي الذي توج به في النسختين الماضيتين عامي 2010 و2014 .

وكان المنتخب الصربي وصيف بطل العالم خسر أمام نظيره الأرجنتيني أمس في مباراة أخرى بدور الثمانية ليخلو المربع الذهبي للنسخة الحالية من طرفي المباراة النهائية في النسخة الماضية.