شكرا لقرائتكم توفين يغيب عن مرسيليا حتى مطلع العام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أولمبيك مرسيليا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن لاعب الوسط فلوريان توفين سيغيب حتى العطلة الشتوية مطلع العام الجديد بسبب خضوعه لجراحة في الكاحل.

وقال مرسيليا في بيان: أصيب لاعب منتخب فرنسا والحائز على كأس العالم 2018 منذ حوالي خمسة أشهر وعاد إلى الفريق الأول لكن ليس بوسعه اللعب في أفضل مستوياته. وحتى يؤدي بنسبة 100 بالمئة قرر فلوريان وأولمبيك مرسيليا خضوعه لجراحة بسيطة في الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل مرسيليا الذي يدربه البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المركز الثامن في الدوري برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.