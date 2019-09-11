شكرا لقرائتكم وفرة البدلاء.. تنقذ ديشان من أزمة غياب "الثلاثي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتقدت فرنسا بطلة العالم ثلاثة لاعبين مهمين أمام ألبانيا وأندورا لكنها خرجت بالانتصار في المباراتين بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لتثبت امتلاكها وفرة في البدائل بالتشكيلة.

وغاب ثنائي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي إضافة إلى المهاجم كيليان مبابي عن المباراتين بسبب الإصابة لكن لم يشعر تقريبا أي شخص بذلك حيث سجلت فرنسا سبعة أهداف في المباراتين وحصدت النقاط الست.

وكان كينغسلي كومان أبرز المستفيدين من المباراتين حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع خطورة مستمرة بعد عرضين رائعين مع منتخب بلاده، ووضع لاعب بايرن ميونيخ، صاحب السرعة الفائقة والقدرة على تسجيل الأهداف، نفسه في موقف رائع ليصبح على الأقل البديل المفضل للمدرب ديدييه ديشان في بطولة أوروبا في حال ضمان الصعود.

وقال ديشان عن كومان الذي غاب عن مشوار التتويج بكأس العالم 2018 بعدما تعرض لعدة إصابات :لن أشتكي أني أصبحت أملك حلا إضافيا، لقد كان معنا بالفعل في بطولة أوروبا 2016 وكان يؤدي بشكل جيد. ما بات يملكه الآن هو القدرة على التسجيل بشكل أكبر ولقد أظهر ذلك مع بايرن وفي المباراتين.

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وسجل كومان (23 عاما) هدفا واحدا وصنع هدفين في ثلاث مباريات بالدوري الألماني بينما هز الشباك ثلاث مرات مع فرنسا، في الفوز 4-1 على ألبانيا و3-صفر على أندورا، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في 19 مباراة مع منتخب بلاده. واستغل باقي المهاجمين الفرصة أيضا لترك بصمة. وشارك جوناتان إيكوني مهاجم ليل كبديل أمام ألبانيا وسجل في ظهوره الدولي الأول كما تألق أمام أندورا وصنع الهدف الأول لكومان.

وقال ديشان عن المهاجم البالغ عمره 21 عاما :إنه لاعب شاب يمكن أن يتطور كثيرا. لقد استغل فترة مشاركته بأفضل شكل ممكن ومن المهم أن تكون حاسما.

وحصل وسام بن يدر مهاجم موناكو على فترة أقل للمشاركة لكنه استغلها بشكل رائع وظهر لمدة 20 دقيقة أمام أندورا وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع.

ولدى فرنسا 15 نقطة وهو نفس رصيد تركيا المتصدرة في المجموعة الثامنة لكنها تأتي بالمركز الثاني بسبب الخسارة في المواجهة المباشرة في إسطنبول رغم التفوق في فارق الأهداف. ومن المنتظر أن تخوض فرنسا مواجهتين حاسمتين على التأهل في ضيافة أيسلندا وعلى أرضها مع تركيا.