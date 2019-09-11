شكرا لقرائتكم ساوثغيت يطلب من لاعبي إنجلترا التخلص من "الأخطاء السخيفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه يجب اللعب بقوة دفاعية أكبر والتخلص من "الأخطاء السخيفة" التي وقعت خلال الفوز 5-3 على كوسوفو بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتقدمت كوسوفو بهدف بعد 35 ثانية من البداية بعد خطأ من المدافع مايكل كين ورغم أن إنجلترا ردت بتسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول فإنها عانت من نهاية متوترة بعد استقبال هدفين بالشوط الثاني.

وأوضحت أهداف رحيم سترلينغ وهاري كين، وثنائية جيدون سانشو، القوة الهجومية للمنتخب الإنجليزي لكن ساوثغيت لم يكن راضيا عن أداء الخط الخلفي.

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وأبلغ غاريث الصحفيين: الأمر غريب. نقاط القوة ونقاط الضعف كانت واضحة أمام الجميع، ارتكبنا أخطاء فردية سيئة وبدأنا بشكل سيئ. لقد أعجبني كيفية التعافي بعد الخطأ المبكر. كان من الرائع استغلال الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول.

وأضاف: شهدت الفترة القصيرة بعد الاستراحة أخطاء سخيفة وقرارات سيئة والافتقار للتغطية في الخط الخلفي. جعلنا المباراة غير مريحة بالنسبة لنا. كانت هناك أخطاء مثيرة للقلق.. لقد ارتكبنا أخطاء بدائية.. يجب التعلم منها.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وستضمن التأهل لبطولة أوروبا إذا فازت في ضيافة جمهورية التشيك في الجولة المقبلة يوم 11 أكتوبر.