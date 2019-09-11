بمشاركة الخطيب.. إنفانتينو يجتمع مع الجنايني في مقر الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل اليوم الأربعاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويتواجد إنفانتينو بالقاهرة لزيارة الاتحاد الأفريقي، وتطرق الاجتماع للأمور المطلوب إنجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وجاءت مشاركة رئيس الأهلي في هذه الاجتماعات بعد دعوته رسميًا في مقدمة كبار ممثلي الكرة الأفريقية في القارة للارتقاء باللعبة وإجراء بعض الإصلاحات التي تخدم مصلحة اللعبة خلال الفترة القادمة.