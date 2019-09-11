مصدر لمصراوي: عمرو جمال يفسخ عقده مع الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

علم الخليج 365، أن اللاعب عمرو جمال مهاجم الأهلي فسخ عقده رسميًا مع فريق الصفاقسي التونسي والذي انضم إلى صفوفه خلال الفترة الأخيرة.

وكان عمرو جمال انتقل إلى الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وتعرض عمرو جمال البالغ من العمر 27 عامًا، لأزمة حول استمراه مع فريقه الجديد على خلفية التجنيد.

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وبحسب مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، فأن عمرو جمال سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وحاول عمرو جمال صاحب الـ27 عامًا الحصول على فرصة منذ عودته من الإصابة عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال موسم (2014-2015).

وخاض عمرو جمال عدة تجارب خارجية على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي وهليسنكي الفنلندي.

جدير بالذكر أن عمرو جمال صعد للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم (2013-2014) ليشارك رفقة الفريق الأحمر في 102 مباراة سجل من خلالها 30 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.