إدارة الأهلي تطلب حيثيات حكم غرامة هيندريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
طلب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من المستشار القانوني بالنادي اتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف الحكم الصدارة لمصلحة البرازيلي هيندريك من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وبحسب المركز الإعلامي للنادي الأهلي، فأن المستشار القانوني بدأ في خطوات الاسئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقيق النادي أمام فيفا.
وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر فرض غرامة على النادي يقدر بـ990 ألف دولار نظرًا لإنهاء عقده دون الوصول لاتفاق بين الجانبين.
وكان هندريك انضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجانًا بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.
جدير بالذكر أن لاعب الوسط البرازيلي شارك مع الأهلي في أربع مباريات بالدوري خلال فترة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.
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