بالصور .. الخطيب يشارك في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الكاف

شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اليوم في إجتماعات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع منظومة الكاف برئاسة أحمد أحمد وذلك لمناقشة تطوير الكرة الإفريقية وتفادي بعض المشاكل التي تعوق المسيرة في القارة السمراء. وذلك لمناقشة تطوير الكرة الإفريقية وتفادي بعض المشاكل التي تعوق المسيرة في القارة السمراء. جاءت مشاركة رئيس الأهلي في هذه الإجتماعات بعد دعوته رسميًا في مقدمة كبار ممثلي الكرة الإفريقية في القارة للإرتقاء باللعبة وإجراء بعض الإصلاحات التي تخدم مصلحة اللعبة خلال الفترة القادمة.

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