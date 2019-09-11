نائب رئيس اتحاد الكرة في غينيا الاستوائية يستقبل بعثة الأهلي

حرص فينانسيو توماس ندونج، نائب رئيس اتحاد الكرة في غينيا الاستوائية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند وصولها مطار مالابو .
والتقى نائب رئيس كرة القدم في غينيا الاستوائية مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الاهلي؛ وحرص«ندونج» على الترحيب ببعثة الأهلي، والتأكيد على توفير كافة طلبات الفريق طوال فترة تواجده في البلاد.
ومن جانبه حرص قنديل على توجيه الشكر لنائب رئيس اتحاد الكرة الغيني، مشددا على العلاقات الطيبة بينالأهلي وكافة الأندية والاتحادات الإفريقية .
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم قد وصلت مطار مالابو ــ عاصمة غينيا الاستوائية ـ بعد رحلة طيران شاقة استغرقت أكثر من 12 ساعات كاملة تخللها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.
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