اتحاد السلة يعلن موعد قرعة كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن موعد إقامة قرعة كأس مصر، وتواصل الاتحاد مع الأندية لايفادة مندوبيها لحضور القرعة. ومن المقرر أن تكون قرعة كأس مصر يوم السبت الوافق ١٢ اكتوبر المقبل، بالقاعة رقم ١ بمبني الاتحادات الرياضية. وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة الساعة الثانية عشر ظهرا، موعدا لإجراء قرعة كأس مصر للرجال، بينما تجرى قرعة كأس مصر للسيدات في الواحدة ظهرا. ظهرا، موعدا لإجراء قرعة كأس مصر للرجال، بينما تجرى قرعة كأس مصر للسيدات في الواحدة ظهرا. وأعلن الاتحاد الثامن من أكتوبر موعدا نهائيا لسداد رسوم الأشتراك في البطولة التي تبلغ قيمتها ٥آلاف جنيه.

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