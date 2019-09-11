بالصور .. انفانتينو يستقبل وزير الرياضة و عمرو الجنايني

بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استقبل اليوم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته الحالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة. الاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته الحالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة. حيث تطرق الاجتماع للأمور المطلوب انجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا ، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .. حضر اللقاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

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