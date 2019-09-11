رسميًا.. الدوري ينطلق 21 سبتمبر

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، انطلاق الدوري الجديد 21 سبتمبر رسميًا. الجديد 21 سبتمبر رسميًا. ويعلن اتحاد الكرة، خلال قرعة الدوري غد الخميس، مواعيد البطولة بالكامل من البداية إلى انتهاء المسابقة.

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