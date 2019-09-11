9 دول فى البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف بالقاهرة

تأكدت مشاركة 9 دول فى منافسات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات التى ينظمها الاتحاد المصرى للجولف برئاسة المهندس أيمن حسين خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجارى بملاعب جولف دريم لاند بالقاهرة .

وصرح نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى للعبة أن الدول المشاركة فى النسخة العشرون من البطولة هى السعودية والإمارات وسلطنة عمان و الأردن والمغرب وتونس ولبنان وليبيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف

قال إن البطولة ستشهد منافسات للمراحل السنية تحت 13 و 15 و 18 عامًا ناشئين و ناشئات وعمومى سيدات .أضاف قائلًا أن كل الاستعدادات تجرى على قدم وساق للخروج بالبطولة فى أفضل صورة مشرفة كما اعتاد الأشقاء العرب ذلك دائمًا فى بلدهم الثانى مصر .