الأهلي يطلب حيثيات حكم الغرامة من فيفا

طلبت إدارة النادي الأهلي رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم حيثيات الحكم الذي أصدره الفيفا أخيرًا بالغرامة (990 ألف دولار) لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك الذي تعاقد معه النادي أثناء تولي الإسباني جاريدو القيادة الفنية لفريق الكرة عام 2015، وثبت تواضع مستوى اللاعبالذي رحل بعد ثمانية أشهر من بداية التعاقد معه.
جاء طلب الأهلي في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للمستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف الحكم الصادر بالغرامة لمصلحة اللاعب البرازيلي بعد دراسةالحيثيات وتقديم المستندات اللازمة.
بدأ المستشار القانوني بالفعل في خطوات الاستئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق الأهلي أمام الفيفا، خصوصًا المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى النادي أثناء مخاطبة اللاعب عندما تمت إثارة مشكلته عقب قيام مجلس الإدارة السابق بالتعاقد معه وإنهاء التعاقد مع اللاعب قبل مرور السنة الأولى من عقده مع الأهلي.
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