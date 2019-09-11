راموس يعلق حول إمكانية فوز فان دايك بجائزة الأفضل

تحدث سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الأسبانى حول ترشيح فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول لجائزة الأفضل في العالم، وعن رأيه في حال تتويجه بها.
قال راموس في تصريحات نقلتها صحفية "فوتبول"الإيطالية، : " ترشيح فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الأنجليزى لجائزة البالون دور لأفضل لاعب فى العالم بجانب رونالدو وميسى قال "إذا كان كانافارو فاز بها عام 2006 فلما لا يفوز بها فان دايك".
واصل: لقد أدى فان دايك موسمًا كبيرًا ويستحق ذلك الترشيح، سأهنئه فى حال حصولة على تلك الجائزة.
الجدير بالذكر أن فان دايك تودج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2019 .
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