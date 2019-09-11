نور الدين مرابط يعود إلى السعودية بطائرة خاصة

أعلن المغربي نور الدين مرابط صانع ألعاب النصر السعودي عن عودته الى مدينة الرياض لإنضمام الى تدريبات الفريق الاول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي يوم الجمعة 13 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة منبطولة الدورى السعودي للمحترفين .
ونشر نور الدين مرابط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صباح اليوم الأربعاء صورة لتذكرة طيران لعودته الى الرياض بعدانتهاء مشاركته مع منتخب المغرب فى التصفيات كأس العالم 2022 .
شارك نور الدين مرابط مع منتخب المغرب فى مباراة بوركينا فاسو، ولعب كبديل فى الشوط الثانى من ودية أسود الأطلس ضد النيجر والتى أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز منتخب المغرب بهدف دون رد .
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