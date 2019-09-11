والد نيمار يكشف حقيقة فشل عودته صوب برشلونة

أكد والد نيمار جونيور، النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنهم بذلوا أقصى مجهوداتهم لإخراج ابنه من فرنسا، لكن كل المحاولات كانت فاشلة.

وصرح والد نيمار في مقابلة تليفزيونية قائلا :” في موقفنا كوكلاء أعمال نشعر بضعف كبير عندما لا نملك بندا يسمح للاعب بالرحيل إلى ناد آخر، كما أنه لا يملك شرطا جزائيا وهو ما يجعل الأمور معقدة”.

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وأضاف والد نيمار في حديثه :” كل البرازيليين يريدون التواجد في مكان يشعرون فيه بالسعادة، لقد كان سعيدا في برشلونة، وكان متحمسا للعودة خاصة عندما كان يسأله رفاقه السابقون”.

وأنهى حديثه :” لقد بدلنا كل المجهودات الممكنة لكننا لم نتمكن من إخراجه”.