كاسيميرو : على فينيسيوس أن يُفكر في الكرة الذهبية

أكد كارلوس هينريكي كاسيميرو، متوسط الميدان البرازيلي لنادي ريال مدريد، بأن زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور، بإمكانه المنافسة على الكرة الذهبية في المُستقبل، مشيرا إلى أنه يجب أن يُفكر في الفوز بها مُستقبلا.
وصرح نجم ريَال مدريد قائلا :” فينيسيوس يملك عقلية جيدة، لقد فاجأ الجميع في الموسم الماضي، لم يكن طبيعيا ما قدمه بقميص ريَال مدريد في سن 19″.
وأضاف :” عندما تكون لاعبا ناشئا في ريال مدريد، عليك أن تفكر في الكرة الذهبية ودخول تشكيلة العام للفيفا، إنه لاعب رائع وأثبت ذلك”.
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