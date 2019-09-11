عاجل | فالنسيا يُقيل مدربه “مارسيلينو”

اتخذت إدارة نادي فالنسيا قرار مثير للدهشة بإقالة المدير الفني للفريق “مارسيلينو جارسيا تورال”، عصر اليوم الاربعاء، قبل ثلاثة أيام فقط من السفر إلى كتالونيا لمواجهة برشلونة على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من الليجا الإسبانية، وقبل أسبوع من اصطدام فالنسيا ببطل الدوري الأوروبي “تشيلسي” في افتتاح مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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