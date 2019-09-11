مايكل شوماخر يستفيق من غيبوبته

أكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية الذائعة الصيت، أن مايكل شوماخر، بطل العالم الألماني لسباقات الفورمولا وان، قد خرج من غيبوبته.
وأكد الصحيفة نقلا عن الجراح الفرنسي الشهير، فيليب ميناش :” مايكل شوماخر استعاد وعيه الآن، وهو في القسم الخاص بي وتحت مراقبتي”.
وكانت مجموعة من التقارير الإعلامية قد أكدت في وقت سابق، أن بطل العالم الألماني مايكل شوماخر قد تم نقله سرا إلى قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى جورج بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف البروفيسور ميناش.
وكان بطل العالم الألماني مايكل شوماخر قد تعرض لحادث، قبل 5 سنوات، خلال قيامه بالتزلج في جبال الألب الفرنسية، وهو ما جعله يتعرض لإصابات خطيرة على مستوى الرأس.
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