أنباء عن إقالة مدرب فالنسيا قبل مواجهتي برشلونة وتشيلسي

يُفكر مالك نادي فالنسيا الإسباني “بيتر ليم” في إقالة المدير الفني للفريق “مارسيلينو جارسيا تورال” قبل أيام قليلة من مواجهتي برشلونة وتشيلسي في الدوري الإسباني والجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا – على الترتيب–، في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الكروي الجديد.

وحسب مصادر إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية، فإن القرار قد يتخذ خلال ساعات، على أن يكون المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا للناشئين تحت 16 عامًا، عام 2013، ألبيرت سيلاديس، بديلاً لمارسيلينو في المستايا بشكل مؤقت.

وكان جوزيه مورينيو ارتبط بتدريب فالنسيا مطلع شهر أغسطس الماضي بسبب خلافات فنية وإدارية نشبت ما بين مارسيلينو وإدارة فالنسيا، لكن سرعان ما تلاشت تلك الأنباء مع اقتراب موسم 2020/2019 من بدايته.

وتوج فالنسيا نهاية الموسم الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا بعد أن هزم برشلونة في المباراة الختامية، لكن يبدو أن إعادة هذا اللقب أمر لم يشفع لمارسيلينو لمواصلة مشواره التدريبي مع الفريق.