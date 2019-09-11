إثارة الليجا تراجعت..والحل في أيدي مورينيو ورونالدو!

تراجعت إثارة الدوري الإسباني “الليجا” من بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد للانضمام إلى صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2018، أكثر مما كان عليه الحال بعد إقالة جوزيه مورينيو من تدريب ريال مدريد عام 2013، وهذا ما عبر عنه رئيس الليجا بنفسه، في تصريحات ملأت الصحف العالمية على مدار الساعات الماضية.

خافيير تيباس، رئيس اللا ليجا، قال إنه يريد عودة جوزيه مورينيو إلي التدريب في كرة القدم الإسبانية، وسط شائعات باحتمالية توليه تدريب فالنسيا بسبب خلافات بين المدير الفني “مارسيلينو جارسيا تورال” وإدارة النادي.

مورينيو حاليًا عاطل عن العمل بعد أن أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وينتظر الفرصة المناسبة للعودة إلى التدريب.

كما لم يخف تيباس رغبته في عودة رونالدو إلى البلاد التي منحته النجاح خلال فترة وجوده مع ريال مدريد، حيث يريد من النجم البرتغالي أن يضع حدًا لمسيرته مع يوفنتوس ويعتزل على الأراضي الإسبانية.

وقال تيباس لقناة Canal11: “أود أن أستعيد كريستيانو رونالدو وأن يكون جوزيه مورينيو مدربًا لفريق إسباني. مورينيو مدرب رائع واسم كبير للترويج لدورينا”.

محطم جوارديولا

قضى مورينيو ثلاث سنوات فقط من حياته المهنية الناجحة في الدوري الإسباني، عندما كان مدربًا لريال مدريد.

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في ذلك الوقت، قاد النادي إلى لقب الدوري في عام 2012، وحطم قبضة فريق برشلونة الرائع الذي كان يدربه بيب جوارديولا.

لا يزال مورينيو هو الرجل المفضل لدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وكان على وشك العودة إلى مدريد العام الماضي قبل أن يقرر النادي في نهاية المطاف اقالة سانتياجو سكولاري، ومنح زين الدين زيدان كرسي الإدارة الفنية من جديد.

انتقال رونالدو إلي الدوري الإيطالي، كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ظهور ريال مدريد بشكل باهت في الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والقاري، إذ انخفض المعدل التهديفي للفريق، ولم يعد هناك أي مُنافس حقيقي لليونيل ميسي على الألقاب المحلية وعلى الاعلانات وعقود الرعاية.

فرصة عودة رونالدو إلى الليجا تبدو ضئيلة للغاية، فاللاعب البالغ من العمر 34 عامًا انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي فقط، ولن يرحل عن تورينو قبل أن يهدي السيدة العجوز اللقب الذي طال انتظاره “دوري أبطال أوروبا”.

لكن تيباس يعترف بأن الدوري الإسباني سيستفيد كثيرًا إذا فعل وعاد رونالدو، موضحًا: “اعتقدت أن رحيله يؤثر علينا أكثر لنكون صادقين. ومع ذلك، فإنني أفضل الدوري الأسباني مع وجود رونالدو فيه”.