عقوبة السجن في حق نجم برشلونة السابق

أصدرت المحكمة في تُركيا حُكمها النهائي الصادر في حق النجم السابق لناديي أتليتيكو مدريد وبرشلونة، أردا توران، وذلك في قضيته مع المغني التركي بيركاي شاهين، الذي كان قد اتهمه بالتحرش بزوجته والتهجم عليه بالضرب.
وقضت المحكمة التركية بسجن اللاعب السابق للنادي الكاتالوني لمدة عامين، ثمانية أشهر و15 يوما، وذلك بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص، بينما تمت تبرئته من تهمة التحرش.
وأكدت المحكمة في تقريرها الصادر أن لاعب نادي إسطنبول باشاك شهير التركي لن يقضي عقوبة السجن في حال لم يرتكب أي جريمة في السنوات الخمس المُقبلة.
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