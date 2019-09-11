رياضة | 5 أخطاء ارتكبها زيدان مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أخطاء ارتكبها زيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال فريق ريال مدريد محل قلق لجماهيره المدريستا بعد نتائج بداية الموسم غير المطمئنة وضعف الأداء رغم الصفقات الجديدة التي أبرمتها الإدارة المدريدية خلال فترة انتقالات صيف 2019.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن جماهير ريال مدريد غير مقتنعة بصفقات النادي هذا الصيف ما عدا صفقة إيدين هازارد نظراص لأنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وكان زين الدين زيدان قد عاد قبل نهاية الموسم الماضي وهناك ’مال كبيرة لدى المدريديستا بأن الفريق يعود من جديد لطريق الانجازات مع مدربهم الفرنسي الذي حقق عدة ألقاب في فترته الأولى من بينها السيطرة على لقب دوري أبطال أوروبا.

لا يختلف أي شخص على قدرات زيدان وما حققه كمدرب مع ريال مدريد ولكن في نفس الوقت اتضح للجميع أنه اتخذ بعض القرارات الخاطئة وقد يدفع ثمنها حال استمرت النتائج هكذا.

- عدم التوقيع مع كيبا:

في شتاء 2018، كان كيبا حارس مرمى أتلتيك بلباو لكن بعد 6 أشهر أصبح أغلى حارس مرمى في البريميرليج عندما انتقل إلى تشيلسي لكن الأسوأ في الأمر أن قبل رحيله كانوا يتحدثون في حدود مبلغ 25 مليون يورو لينتقل إلى ريال مدريد!

- إدارة أزمة بيل:

Advertisements

فشل زيدان في إدارة أزمته مع جاريث بيل هذا الصيف حتى أنه في إحدى المؤتمرات الصحفية قال بأنه لو رحل عن النادي غداً فسيكون الأفضل له، لكن في الأخير استمر الويلزي نظراص لعدم وجود عروض جادة وبات من العناصر الأساسية في الفريق المدريدي.

- استبدال نافاس:

لا تعلم الجماهير حالياً مدى صحة إبرام صفقة انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان رغم مستوى تيبو كورتوا المقلق فهناك جماهير كانت تثق في الحارس الذي يملك في رصيده 3 بطولات من دوري أبطال أوروبا.

- رحيل عناصر مفيدة:

رحل هذا الصيف عن ريال مدريد عناصر كانت مهمة في الريال ويمكن الاستفادة منهم خاصةً أن سوق الانتقالات لم يكن مثالياً للملكي وهؤلاء هم؛ ريجيلون وداني سيبايوس وماركوس يورينتي.

- رودريجيز "تصفية حسابات":

كان جيمس رودريجيز أحد ضحايا زيدان هذا الصيف مثل جاريث بيل ولكن هنا الحالة مختلفة ويبدو أن الخلاف الذي حدث بينهم منذ عامين وجعل الكولومبي يغادر إلى بايرن ميونيخ لا يزال يشغل الفرنسي!