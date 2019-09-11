رياضة | إيهاب جلال يشعلها ويرفض "الحضري" في جهاز المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يشعلها ويرفض "الحضري" في جهاز المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من تولي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة القادمة بعد ارتفاع أسهمه في خلافة المدرب المقال خافيير أجيري.

ويسود اتجاه قوي لدى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفراعنة في الفترة القادمة بعد ابتعاد حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وحسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي عن تولي المهمة الفنية للفراعنة في المستقبل.

سر رفض إيهاب جلال لعصام الحضري

ويتمسك إيهاب جلال المدير الفني المنتظر لمنتخب مصر بضم مصطفى كمال في منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الجديد المنتظر الإعلان عنه خلال أيام ، وهو الأمر الذي يرفضه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية ومعه بعض الأعضاء بالمجلس على رأسهم محمد فضل.

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ويرغب رئيس اللجنة الخماسية في تعيين عصام الحضري في منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني في الجهاز الفني للفراعنة وفقاً لوعد حصل الجنايني للحارس الدولي بالانضمام للجهاز الفني الجديد للفراعنة في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ مجلس إدارة النادى المصرى، رحلة البحث عن مدرب جديد لفريق الكرة خلفًا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى الذى اقترب من الرحيل عن الفريق البورسعيدى لقيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة ، خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى رحل عن الفراعنة عقب بطولة أمم أفريقيا 2019 الأخيرة.

ووضع مجلس إدارة النادى المصرى أكثر من اسم لخلافة إيهاب جلال، من بينهم حلمى طولان المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، ومحمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى، وميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق لسموحة.

ويعد إيهاب جلال بات من أقوى المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيرى في الفترة القادمة.