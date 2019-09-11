رياضة | الأهلي يصدم نجم بيراميدز

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حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو يناير المقبل مع حلول فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وعرض بعض وكلاء اللاعبين على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو الميركاتو الشتوي القادم.



ورفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل فكرة التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي أو الشتوي بحجة التعاقد مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي السابق لمدة 5 مواسم في وتدعيم هذا المركز بالثنائي ياسر إبراهيم القادم من سموحة ومتولي مدافع الدراويش السابق. ورفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل فكرة التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي أو الشتوي بحجة التعاقد مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي السابق لمدة 5 مواسم في وتدعيم هذا المركز بالثنائي ياسر إبراهيم القادم من سموحة ومتولي مدافع الدراويش السابق. وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت، منذ قليل، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا. وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة. Advertisements



وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة فجر اليوم متوجهة إلى اديس ابابا التي مكثت بها ساعتين ترانزيت ثم توجهت بعدها إلى غينيا الاستوائية.