رياضة | الإصابة تداهم شيكابالا في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تداهم شيكابالا في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن رحلة السنغال لخوض مباراة جينيرسون فوت المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وجاء غياب اللاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة مطالبة اللاعب من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، استبداله بسبب شعوره ببعض الآلام.

وأمسك اللاعب الأسمر بقدمه موضع الإصابة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وجلس على الأرض ليقوم الجهاز الطبي بالدخول إلى أرض الملعب لإسعافه، ويطلب اللاعب تغييره لعدم تمكنه من استكمال اللقاء، وكان ذلك عندما تقدم الزمالك في النتيجة بهدفين وقبل إحراز الهدف الثالث.

وبعد أن تحدث "ميتشو" مع قائد الزمالك، فضل المدير الفني استبعاده من رحلة السنغال، خاصة أنه يحتاج إلى الراحة للتخلص من الآلام التي يعاني منها.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيستضيف بطل السنغال في مصر، لخوض مباراة العودة بنفس الدور، أحد أيام ٢٧ أو ٢٨ أو ٢٩ من الشهر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الفهد الأسمر لمباراة السوبر أمام الأهلي المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري والتي تحظى بأهمية على كافة المستويات وطموح كبير لدى الفريق الأبيض من أجل حصد البطولة واستمرار النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

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قائمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط.

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإرهاق الذي يطارده بالإضافة إلى محمد أوناجم الغير مقيد في القائمة الافريقية بجانب إسلام جابر ومحمد حسن الغير جاهز للإصابة التي يعاني منها، وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

ويعود إلى صفوف الفريق أحمد سيد زيزو بعد فترة من الغياب بجانب كريم بامبو الذي خرج من الحسابات خلال الفترة الأخيرة منذ أزمته في مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، ويستمر المغربي خالد بوطيب في مهاجم الفريق.