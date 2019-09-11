رياضة | محمود فتح الله لـ"الخليج 365 الرياضي": حسن شحاتة الأنسب للمنتخب وهذه رسالتي لشيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فتح الله لـ"الخليج 365 الرياضي": حسن شحاتة الأنسب للمنتخب وهذه رسالتي لشيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمود فتح الله نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر عن سعادته بتتويج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على نادى بيراميدز بثلاثية دون رد.

وقال فتح الله لـ"الخليج 365 الرياضي" :" الزمالك ظهر بشكل مميز خلال مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر والمدرب الصربي ميتشو سريدوفيتش كانت تغيراته جيدة خلال المباراة وقام بإدارتها بشكل صحيح والبداية فى نادى كبير بحجم الزمالك ببطولة مثل كأس مصر تكون دافع قوى للإستمرار على تحقيق البطولات أنا دائماً لا أحب أن أحكم على مدرب إلا بعد فترة من قيادته للفريق ولكن بدايات ميتشو جيدة ".

وعن عودة شيكابالا ومحمد عبدالشافي للقلعة البيضاء، قال :" سعيد بعودة شيكابالا ومحمد عبدالشافي لنادى الزمالك مرة أخرى وظهروا بشكل جيد خلال اللقائات السابقة التى ظهروا بها وأتمنى لهم التوفيق هم لاعبين كبار وزملائي ويستطيعوا أن يقدموا الإضافة للزمالك دائماً".

وعن النجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، قال :" أشرف بن شرقي لاعب مميز وظهر بشكل جيد جداً خلال المباريات السابقة منذ إنضمامه للزمالك ودائماً ما أقول إنك عندما تبدأ مع نادى كبير مشوارك ببطولة وأيضاً يكون لك أهداف مؤثرة ذلك سيكون له فائدة عليك فى مشوارك مع الفريق ".

وعن إختيار مدرب لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، قال مدافع مصر السابق :" كنت أفضل المدرب الأجنبي لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة ولكن طالما أصبح المدرب وطنى علينا جميعاً كلاعبين سابقين فى الدعم والمساندة لمنتخب مصر ".

وأضاف :" من بين المرشحين ال 5 لمنتخب مصر بالطبع أفضل كابتن حسن شحاتة بسبب ما حققه خلال فترة تدريبه للمنتخب".

ويعد محمود فتح الله أحد نجوم المنتخب الوطنى المصري فى الفترة من 2005 وحتى 2013 وشارك فى 52 مباراة دولية وسجل هدفين دوليين كانوا أمام سيراليون وموزمبيق وتوج فتح الله بلقبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2008 و2010 وكان أحد العناصر الأساسية فى خط الدفاع المصري

Advertisements

_ محمود فتح الله ينفي خبر إعتزاله كرة القدم



نفي محمود فتح الله التقارير الصحفية التى تداولت عن إعتزاله كرة القدم بعد عدم التوقيع لأى نادى خلال الفترة الحالية بعد إنتهاء فترته مع نادى النجوم الذى لعب له خلال الموسم الماضي.

وتحدث فتح الله لـ"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" لم أعلن إعتزالى كرة القدم كل الأخبار التى تحدثت عن ذلك غير صحيحة، أنا مستمر فى الملاعب حتى هذه اللحظة ولم أعلن مطلقاً أو تحدثت فى أى مكان إنى إعتزلت كرة القدم".

وأضاف :" يصل لى عروض كثيرة خلال الفترة الحالية منها داخلية ومنها فى دوريات خارجية ولكنى لم أستقر حتى الأن على العرض المناسب لى ولتاريخى مع كرة القدم، أنا حتى الأن أقوم بدراسة العروض وحتى هذه اللحظة لم أعتزل ".

وتابع :" من الممكن أن أعتزل كرة القدم الأسبوع القادم ولكنى حتى الأن لم أتخذ ذلك القرار وكما قلت أنا لدى العديد من العروض وأقوم بدراستها وسوف أختار المناسب لى للعب معه الفترة القادمة ".

وعن إمكانية اللعب فى القسم الثانى، قال :" لا بالطبع لا أفكر فى ذلك مطلقاً، لن ألعب فى القسم الثانى ".

ولعب فتح الله مع نادى الزمالك فى الفترة من 2007 وحتى 2014 شاؤك خلالهم فى 191 مباراة سجل خلالهم 25 هدف وصنع 3 أهداف وحصل مع نادى الزمالك على بطولة كأس مصر عام 2008.

وخاض فتح الله عدة تجارب بعد الرحيل من نادى الزمالك فلعب مع الانتاج الحربي 70 مباراة سجل خلالهم 18 هدف وصنع هدفين ولعب أيضاً فى طلائع الجيش، ثم استقر الحال به بداية الموسم الماضي مع فريق النجوم الذى شارك معه فى 29 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف.

