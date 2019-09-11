رياضة | حيلة ميتشو لتعويض غياب شيكابالا ضد جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة ميتشو لتعويض غياب شيكابالا ضد جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعض السيناريوهات لمباراة جينيرسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على بطل السنغال يوم السبت المقبل في لقاء الذهاب للبطولة الافريقية.

ويدرس ميتشو الدفع بكريم بامبو في التشكيلة الأساسية بمركز الجناح الأيسر على أن يتواجد أشرف بن شرقي في الجناح الأيمن ويوسف إبراهيم أوباما في الوسط الهجومي.

في الوقت الذي ظهر خيار آخر وهو الاعتماد على 3 لاعبين في وسط الملعب وهم طارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي والدفع بأشرف بن شرقي وأوباما ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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وحصد فريق الزمالك بطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

مدرب الفريق استقر على الدفع بأوباما في التشكيلة الأساسية خلال اللقاءات المقبلة وسط حالة التجانس بينه وبين أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل كبير وهو ما لم يتوقعه في نهائي كأس مصر، على أن يكون لمحمد أوناجم وإمام عاشور دور في الشوط الثاني من المواجهات المقبلة وهي الطريقة التي يتبعها ميتشو.

أوباما كان خارج الحسابات في الفترة الماضية بسبب الاعتماد على أشرف بن شرقي بشكل أساسي في المركز رقم 10، والذي كان يشارك فيه أوباما خلال الموسم الماضي ولكن مع تجربة بعض اللاعبين وإعادة التمركز، رأى المدرب أن اللاعب يمكن توظيفه في أكثر من مكان ولا غنى عنه داخل الملعب بالإضافة إلى الروح الكبيرة له والحماس من أجل الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية.

وسجل أوباما هدف الزمالك الأول في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر بعد تمريرة سحرية من جانب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليفك طلاسم دفاعات المنافس وينتهي اللقاء بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة وسط أداء مميز من جانب أوباما الذي شارك في أكثر من مركز خلال اللقاء وانتهى به الأمر للتواجد كمهاجم صريح وعودة مصطفى محمد إلى الخلف وسحب المدافعين معه.