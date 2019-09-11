رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة قبل موقعة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير برشلونة قبل موقعة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران فريق برشلونة اليوم الأربعاء خبرا سارا لجماهير البلوجرانا، قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة السبت المقبل في الجولة الرابعة لليجا.

وشارك لويس سواريزفي تدريبات الكرة مع الفريق ويبدو أنه سيكون جاهزا لمواجهة فالنسيا المقبلة.

وعاد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، من الإصابة العضلية التى تعرض لها قبل شهر، ليشارك في جزء من المران الجماعي اليوم، بينما غاب ليونيل ميسي العمل منفردا عن التدريبات الجماعية، ليصبح قريب من الغياب عن موقعة فالنسيا بالليجا يوم السبت المقبل.

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وكان ميسي قد تعرض لإصابة في العضلة النعلية خلال أول مران له في فترة الإعداد مع البارسا، وذلك يوم 5 أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ ذلك الوقت.

وقد يحصل سواريز على الإذن الطبي بالعودة للمشاركة في مواجهة فالنسيا، بعد إصابته في أول مباراة للفريق الكتالوني بالليجا أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس يوم 16 من الشهر الماضي.