رياضة | مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوجبا للريال مقابل هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوجبا للريال مقابل هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن إدارة مانشستر يونايتد قد أبدت موافقة مبدئية على رحيل بول بوجبا إلى ريال مدريد ولكن هناك شرط وحيد يفصل ذلك من الحدوث على أرض الواقع.

وكانت إدارة نادي مانشستر يونايتد قد رفضت عروض ريال مدريد لضم بوجبا وطالبت مبلغ ما بين 180 - 200 مليون يورو ولكن الإدارة المدريدية لم توافق على دفع هذا القدر من الأموال.

وكان بول بوجبا قد أبدى موافقته على الرحيل إلى ريال مدريد ولكن صُدم برفض مان يونايتد خاصةً أنه أحد أفضل لاعبي الفريق ومن العناصر الأساسية والمميزة في تشكيلة أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين.

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وأوضحت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن مانشستر يونايتد يريد ضم توني كروس وهو اللاعب الذي حاولوا ضمه خلال 2014 ولكنه في الأخير وقع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد حاول ضمه منذ فترة قصيرة بحوالي 75 مليون يورو لكنه جدد عقده مع ريال مدريد، لكن الإدارة تفكر جدياً في إبرام صفقة تبادلية مع الملكي بحيث يرحل بوبا مقابل كروس.

والجدير بالذكر أن توني كروس قد انتقل إلى ريال مدريد في 2014 قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة يُقال إنها كلفت خزينة النادي الملكي حوالي 30 مليون يورو.

بينما على الجانب الآخر؛ انتقل بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو ليتخطى جاريث بيل ويصبح التوقيع الأغلى.