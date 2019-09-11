رياضة | ماركا: راموس أهم لاعب في تاريخ إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: راموس أهم لاعب في تاريخ إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقارير صحفية إسبانية بالإسباني سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وأكدت أنه فخر منتخب بلاده وأنه أفضل لاعب كرة قدم إسباني في التاريخ استناداً للأرقام التي يمتلكها.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن راموس كان لاعباً ثابتًا بلا منازع مع جميع المدربين منذ عام 2005 وهو العام الذي ظهر فيه لأول مرة. وفي حال كل ما سبق لم يكن كافيًا، فلا يوجد شك بحب راموس لإسبانيا.

واستعرضت الصحيفة الإسبانية أرقام راموس مع الماتادور الإسباني، حيث خاض 167 مباراة دولية، فاز في 125 وتعادل في 23 مباراة وخسر 19 مباراة وسجل 21 هدفاً، وتوج بكأس العالم وبطولتين كأس أوروبا بالإضافة إلى بطولة أوروبا تحت 19 سنة. Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس خاض 167 مباراة دولية أكثر من زوبازاريتا الذي لعب 41 مباراة وإنيستا الذي لعب 36.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سيرخيو راموس غارسيا المولود في كاماس في إشبيلية هو أسطورة. سيخرج للهجوم بشكلٍ أكثر أو أقل، سيتعامل بشكل أفضل أو أسوأ مع اللغة الإنجليزية ويسيطر أكثر أو أقل في غرفة الملابس لكنه أسطورة.

وشددت ماركا الإسبانية على أن راموس هو أهم لاعب في تاريخ إسبانيا.