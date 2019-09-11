رياضة | لا حكام عرب في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا حكام عرب في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة قرارًا حاسمًا فيما يتعلق بحكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يتقابل الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري في مصر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

واستقر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على استبعاد فكرة الاستعانة بحكام عرب، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك، بطل الكأس، في المباراة المقرر اقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بدأ في مخاطبة بعض الاتحادات، للحصول منهم على موافقة بارسال طاقم تحيكمي، لإدارة مباراة السوبر المصري، وعلى رأسهم الاتحاد الايطالي، والاسباني.

ويذكر أن هناك محاولات من قبل مسئولي الجبلاية لإقامة السوبر على ملعب ستاد لقاهرة الدولي، بحضور جماهيري.

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تشكيل لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور

يكثف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال هذه الفترة من مفاوضاته مع عدد من الحكام الدوليين السابقين لتشكيل لجنة الحكام في الساعات القادمة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأسندت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهمة إدارة لجنة الحكام إلى جمال الغندور عقب توجيه الشكر إلى سمير عثمان.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقر على أسماء أعضاء اللجنة، والذي من المنتظر الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يستعين جمال الغندور في تشكيل لجنة الحكام بالجبلاية، بكل من محمد فاروق، وفهيم عمر، وتامر دري، وتوفيق السيد، ومحمد قدورة، وياسر عبد الرؤوف.

وكان جمال الغندور تولي مهمة لجنة الحكام، بعد قرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، بتوجيه الشكر إلى سمير محمود عثمان على الرغم من قصر المدة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام.