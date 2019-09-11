رياضة | نجم ريال مدريد السابق : اتوقع فوز ليفانتي ولن أحتفل بتسجيل الأهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق : اتوقع فوز ليفانتي ولن أحتفل بتسجيل الأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع بورخا مايورال نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى ليفانتي فوز ليفانتي بهدفين مقابل هدف وأكد أنه لن يحتفل بهدفه إذا سجل في مرمى الملكي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني



وفي تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، توقع مايورال نتيجة المباراة أمام ريال مدريد قائلا: "اتوقع الفوز 2-1 لليفانتي، هدف لموراليس وهدف لي، هدفهم من بنزيما".



وعن بداية ريال مدريد السيئة في الدوري الإسباني؟ قال مايورال: "ما يفاجئني هو أن الدوري متساوي جداً، كل ملعب مُعَقّد جداً، المستوى هناك مُبهر ولا يمكن أن تثق في أي خصم. برشلونة لم يبدأ بشكل جيّد، فقط أتليتيكو مدريد حصل على النقاط الكاملة لكنهم يعانوا كثيراً في المباريات".



وعن رحيله عن الملكي، قال مايورال: "يجب أن تخرج و تلعب سنتين أو ثلاثة، تكسب الخبرة ثم تعود إلى ريال مدريد بِدَور جديد".



وعن سبب هذه المشكلة، قال مايورال: "الصبر أو سأقول أن هناك قلة خبرة عندما لا نحصل على الكثير من المباريات مع الفريق الأول".



وأضاف : "أحياناً بعض الشباب لم يلعبوا لمدة طويلة وهذا لم يسير بشكل جيّد لنا. أيضاً كان هناك الكثير من التوتر، بالرَغم من أننا فزنا بدوري الأبطال. لكن في النهاية تَمُر السنوات وتريد اللعب لريال مدريد. جميعنا نريد اللعب هناك لكن اللعب هناك صعب للشباب".



وعن سبب رحيل نجوم ريال مدريد وأبطال اليورو تحت 21 سنة قبل عامين (سيبايوس ويورينتي وفاييخو) قال مايورال: "هذا شيء يَخُص النادي. النادي قرر أنه يريد فريق مكوّن من لاعبين شباب مع آخرين لديهم الخبرة و هذا كان أمر غريب نوعاً ما".

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وعن عودته لريال مدريد، قال مايورال: "هو حلم أكثر من أي شيء لكن ليس على المدى القريب. يجب أن أفكر في كل يوم، أكون على عِلْم بِعُمري. آمل أن أكون مهاجم ريال مدريد بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة سنوات".



ونفى بورخا مايورال تواصل أي لاعب من ريال مدريد معه عقب رحيله.



وعن احتفاله إذا سجل ضد ريال مدريد، قال مايورال: "لا. ريال مدريد هو النادي الذي قَدّم لي كل شيء. لقد قضيت 11 سنة هناك".



وعن تواجده في السانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، قال مايورال: "نعم، أشعر بأحساس مميّز. أنا أذهب للبيرنابيو منذ أن كنت طفل و لعبت هناك مع ريال مدريد و الآن اللعب هناك مع فريق ثاني يجعلني أشعر بشعور غريب، لكن هذا يعجبني".



ما وعن عدم وجود بند الخوف في عقد إعارته، قال مايورال: "بند الخوف كان سخيف قليلاً. الآن أنا في ليفانتي وأدافع عن ليفانتي. أنا أنتمي لريال مدريد لكن أريد أن يفوز ليفانتي".



وعن عدم حديث زيدان معه، قال مايورال: "لا أفهم، كنت قد قلت بالفعل أنني لم أقدم ما يجعلني أستحق أن أعود لريال مدريد. النادي كان قد تعاقد مع يوفيتش وكان عَلَيّ أن أَجِد طريقي. لم يزعجني أي شيء مثل هذا".



واستفسرت الصحيفة الإسبانية إذا كان مايورال تحدث مع زيدان قبل الأنتقال إلى ليفانتي؟ ليختتم اللاعب تصريحاته قائلاً : "لا، تحدثت مباشرةً مع النادي".