رياضة | رينيه فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في عهده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في عهده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بقرار جديد فيما يتعلق بخط هجوم القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه الشديد بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية التي قادها في الفترة الماضية بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الفريق قبل رحلة غينيا الاستوائية.

واستقر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي علي الدفع بمروان محسن في خط هجوم الأحمر في الفترة القادمة والاعتماد عليه بشكل أساسي بعدما حظى اللاعب بثقة فايلر مبكراً خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع فايلر عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق بسبب الخروج من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز بدور الستة عشر.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب 25 لاعبا لرحلة غينيا الإستوائية في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

ويستعد الأهلي لملاقاة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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ويغيب المدافع رامي ربيعة فقط عن رحلة الفريق الأفريقية بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما عاد شريف إكرامي من جديد للقائمة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلحق بالبعثة كلا من: علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج بعد انتهاء مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمود وجيد - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدى "افشة" - حسين الشحات، رمضان صبحى - جونيور أجايي - أحمد الشيخ - أليو ديانج - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - وليد أزارو