رياضة | بتروجت يواجه بورتو وطوخ في بتروسبورت وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يواجه بورتو وطوخ في بتروسبورت وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت مباراتين وديتين الخميس، ضمن الإستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم 2019_2020 .

ومن المقرر أن يخوض الفريق البترولي مباراة ودية أمام بورتو فى الواحدة ظهرآ بالملعب الفرعى لأستاد بتروسبورت .

كما سيخوض مباراة أخرى أمام فريق طوخ فى تمام الساعة الرابعة عصرآ على نفس الملعب.

ومن المقرر أن يدفه المدير الفنى للفريق محمد عودة في كل مباراة بتشكيل منفصل عن الاخرى لتجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم .

يذكر أن بتروجت قد خاض 3 وديات خلال معسكره بالاكاديميه البحرية وهم أمام الإتحاد السكندرى وإنتهت بفوز الإتحاد بهدفين دون رد ، وأسوان وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف ، والرجاء وإنتهت بفوز بتروجيت بهدفين مقابل هدف .

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بالإضافة الى ٣ وديات بعد إنتهاء المعسكر أمام الإنتاج الحربى وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف ، وأمام كهرباء الاسماعيليه وإنتهت بفوز بتروجت بهدفين دون رد ، وأمام البطل الأوليمبى وإنتهت بفوز بتروجت بسداسية نظيفة .

وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروحيت بقيادة المدير الفنى محمد عودة على قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد 2٠١٩_٢٠٢٠، وجاءت القائمة تضم كل من (محمد ابوالنجا، واحمد علي النفراوي، وأحمد سالم صافي ، واأحمد السباعي، وحسام حسن، وأحمد عبد الرسول، ومحمود عماد ،و حمادة طلبة ، وأحمد عفيفي ،ومحمد السيد خليل، وسانت كوريه).

وقد تعاقد فريق بتروجت مع ١٢ لاعبًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيمآ لصفوفه خلال الموسم الجديد وجاءت الصفقات كالاتى : ( عمرو شعبان حارس الشمس ، وخالد عبدالرازق من النجوم ، وابراهيم صلاح من طلائع الجيش إسلام كانو من كوكاكولا ، وايهاب الحسينى من كوكاكولا ، وأحمد الحسينى من كوكاكولا ، وأحمد كمال من كوكاكولا ، وجون مانجا من النصر ، ومصطفى فرغلى من أسمنت اسيوط ، وأحمد محمد سعيد أوكا من طلائع الجيش ، وحسين حمدى ، وأحمد رؤوف ) .

ويتكون الجهاز الفنى لفريق بتروجيت من (محمد عودة مدير فني ، واحمد سعيد. مدرب ، وطلعت محرم مدرب ،ومحمد يونس. مدرب حراس ، وعمرو حسن مدير شئون لاعبين ، و عماد بدره مدير ادارى ، وحازم صبحي اداري ، وصلاح عويس اداري ) .

ويقع فريق بتروجت فى المجموعة الثانية التى تضم كل من ( الترسانة ، والداخلية ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ) .