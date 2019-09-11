رياضة | عاجل.. حبس نجم برشلونة 30 شهرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حبس نجم برشلونة 30 شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة في مدينة اسطنبول التركية حكمها على لاعب فريق برشلونة الإسباني التركي أردا توران بالسجن لمدة عامين و8 أشهر اثر إدانته بالاعتداء بالضرب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وقررت المحكمة إيقاف التنفيذ للحكم بالسجن الصادر على اللاعب لمدة عامين وثمانية شهور.

ودخل توران المعار من برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير التركي ، في مشاجرة مع المغني التركي بيركاي شاهين في أكتوبر 2018 .

وطالب ممثلو الادعاء في البداية بعقوبة السجن على اللاعب لمدة 12 عاما كما وجهوا إليه اتهاما بالتحرش الجنسي وهو الاتهام الذي أسقطته المحكمة اليوم الأربعاء.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن توران عاكس أوزليم زوجة شاهين في ملهى ليلي وأن شاهين اشتبك مع توران الذي كسر أنف شاهين خلال المشاجرة حيث تطلب ذلك نقل المغني إلى المستشفى.

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وحرص توران على زيارة شاهين بالمستشفى في اليوم التالي للواقعة ، وقام اللاعب باظهار سلاحا ناريا خلال هذه الزيارة.

واتسمت مسيرة توران بالفضائح في العامين الأخيرين. وفي 2017 ، اضطر اللاعب لإعلان اعتزاله اللعب الدولي بسبب الانتقادات العنيفة التي تعرض لها وسط ادعاءات باعتدائه على ناقد رياضي شهير ومخضرم.

وعاد توران للمشاركة مع المنتخب التركي بعدها بشهرين فقط.

وكان توران قد تعرض للإيقاف 16 مباراة في الدوري التركي في مايو الماضي بسبب دفعه أحد الحكام المساعدين خلال مباراة مع فريقه.