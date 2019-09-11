رياضة | فرمان جديد من مرتضى منصور لإدارة الكرة بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من مرتضى منصور لإدارة الكرة بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظام جديد لإتباعه في الفترة المقبلة حول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوصى مرتضى بتقديم تقرير من قبل إدارة الكرة عقب كل مباراة حول الإيجابيات والسلبيات ورصد أي أزمات من جانب اللاعبين.

وفاز الزمالك ببطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وجاء قرار رئيس الزمالك لفرض حالة من الالتزام والانضباط داخل الفريق، خاصة أنه شدد على اللاعبين من قبل أن الالتزام هو من يضع الفريق على طريق البطولات لجنيها تباعًا.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات مغلظة على اللاعب الذي يخرج عن النص، ويرصد بالتقارير أي تجاوزات أو أفعال سلبية قام بافتعالها، وذلك حسب قرار رئيس القلعة البيضاء.

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وكان الزمالك توجه إلى السنغال صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم السبت المقبل.

ومن ناحية أخرى، أجبريوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الصربي ميتشو المدير الفني على تغيير استراتيجيته وإعادته إلى التشكيلة الأساسية في اللقاءات المقبلة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام بيراميدز يوم الأحد الماضي في نهائي كأس مصر والفوز بثلاثية نظيفة، وتسجيل الهدف الأول.

الصربي ميتشو المدير الفني للفريق تغنى باللاعب بعد اللقاء وأثنى على مستواه بشكل كبر داخل غرف خلع الملابس، وأكد لمعاونيه أنه سيكون له دور كبير معه في الموسم المقبل ورغبته في تحقيق أكبر استفادة فنية منه، وأثنى على مرونته التكتيكية وإمكانية تغيير مكانه في أكثر من مركز خلال اللقاء وهو ما يحتاجه أي مدرب، سواء بالاعتماد عليه كصانع ألعاب في بعض الأحيان أو جناح أيسر بجانب إشراكه كمهاجم صريح أيضًا، وقدرته على التسجيل وترجمة الفرص إلى أهداف.

مدرب الفريق استقر على الدفع بأوباما في التشكيلة الأساسية خلال اللقاءات المقبلة وسط حالة التجانس بينه وبين أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل كبير وهو ما لم يتوقعه في نهائي كأس مصر، على أن يكون لمحمد أوناجم وإمام عاشور دور في الشوط الثاني من المواجهات المقبلة وهي الطريقة التي يتبعها ميتشو.

