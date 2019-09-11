بالأرقام سيرجيو راموس هو أهم لاعب كرة قدم إسباني في التاريخ

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
راموس
دعونا نتفق إلى الأبد على أن سيرجيو راموس ، المولود في كاماس ، مقاطعة إشبيلية ، هو أسطورة لعنة.
قد يتعرض للهجوم أكثر من اللازم ، ويتحدث بشكل أفضل قليلاً ويقضي وقتًا أقل في غرفة الملابس ، لكنه يمثل أسطورة سيئة: 167 مرة مثل فيها فريقه الوطني ، حيث حقق 125 انتصارًا مع إسبانيا ، 23 تعادلاً ، 19 هزيمة وسجل 21 هدفا ، وكذلك الفوز بكأس العالم وبطولتين أوروبيتين للحصول على لقب أوروبي تحت 19 عام.
أكرر: 167 مرة توج ، 41 مرة أكثر من أندوني زوبيزاريتا ، 36 أكثر من أندريس إنييستا ، 34 أكثر من تشابي هيرنانديز.
وبالتالي ، لا أفهم سبب وجود الكثير من الأسئلة المحددة حول لاعب كرة القدم سيرجيو راموس.
أتفهم أن روبرت مورينو يدخل في المناقشة ويقول إنه إذا لم يكن سيرجيو منافسًا ، فلن يلعب ، وقد أخبره أن هناك أشياء يجب تحسينها.
ومع ذلك ، لماذا في اليوم الذي يساوي فيه سيرجيو أيكر كاسياس كلاعب كرة قدم يرتدي قميص إسبانيا في معظم الأوقات؟ لماذا في اليوم الذي فازت فيه اسبانيا 4-0؟ مورينو ، إذا كنت تريد لعب راموس ، فقم بذلك ، إذا لم تفعل ذلك ، ولكن من فضلك ، لا تهتز العش بعد الآن.
بالإضافة إلى كل شيء ، كان راموس بداية بلا منازع لكل واحد من المدربين هناك منذ عام 2005 ، وهو العام الذي ظهر فيه لأول مرة. علاوة على ذلك ، في حال لم يكن كل ما ذكر أعلاه كافياً ، فلا يمكن أن يكون هناك شك في أن سيرجيو لديه حب غير مشروط للأمة الإسبانية ، وهو أمر لا يمكن لغيره من الدول الدولية أن يقوله بكل تأكيد. أحترم السيد راموس.
يعد راموس فخر اسبانيا ، أيقونة وطنية وأسطورة المنتخب الوطني ربما أفضل لاعب كرة قدم إسباني في التاريخ مع أرقام لدعم هذه العلامات ذات الصلة
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